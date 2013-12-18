Obustavljeno
Brže – od početka do kraja
U životu postoji toliko toga pored kućnih poslova, pa želite da ih završite što je pre moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, zašiljenom vrhu i grejnoj ploči koja lako klizi, ova kvalitetna Philips pegla stvorena je za brzo peglanje
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 13 g/min; dodatna para 80 g
Grejna ploča od plave Ceralon keramike
Uklanjanje kamenca
1700 W
Grejna ploča Philips pegle je obložena posebnim slojem koji se ne lepi radi dobrog klizanja na svim tkaninama.
Funkcija raspršivanja vode stvara sitne kapljice vode koje ravnomerno kvase tkaninu, što olakšava uklanjanje nabora.
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
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Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
gucio53
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.
To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Grzesio
01/03/2013
Polska
doskonałe
Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900