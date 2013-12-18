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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Obustavljeno

Serija 1900Pegla na paru

GC1930/02

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže – od početka do kraja

U životu postoji toliko toga pored kućnih poslova, pa želite da ih završite što je pre moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, zašiljenom vrhu i grejnoj ploči koja lako klizi, ova kvalitetna Philips pegla stvorena je za brzo peglanje

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa brzim punjenjem i pražnjenjem vode

Brže – od početka do kraja

  • Para 13 g/min; dodatna para 80 g

  • Grejna ploča od plave Ceralon keramike

  • Uklanjanje kamenca

  • 1700 W

Grejna ploča koja se ne lepi

Grejna ploča koja se ne lepi

Grejna ploča Philips pegle je obložena posebnim slojem koji se ne lepi radi dobrog klizanja na svim tkaninama.

Sitne kapljice vode ravnomerno kvase tkaninu

Sitne kapljice vode ravnomerno kvase tkaninu

Funkcija raspršivanja vode stvara sitne kapljice vode koje ravnomerno kvase tkaninu, što olakšava uklanjanje nabora.

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.

To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

01/03/2013

Polska

Polska

doskonałe

Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

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