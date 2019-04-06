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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

Obustavljeno

1900 seriesPegla na paru

GC1960/02

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže – od početka do kraja

U životu postoji toliko toga pored kućnih poslova, pa želite da ih završite što je pre moguće. Ova kvalitetna pegla Philips GC1960/02 ima otvor za veoma brzo punjenje i pražnjenje, zašiljeni vrh i grejnu ploču koja lako klizi.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa brzim punjenjem i pražnjenjem vode

Brže – od početka do kraja

  • Para 14 g/min; dodatnih 80 g pare

  • Grejna ploča od plave Ceralon keramike

  • Uklanjanje kamenca

  • 1700 W

Grejna ploča koja se ne lepi

Grejna ploča koja se ne lepi

Grejna ploča Philips pegle je obložena posebnim slojem koji se ne lepi radi dobrog klizanja na svim tkaninama.

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Vertikalna para za uklanjanje nabora na visećim tkaninama

Vertikalna para za uklanjanje nabora na visećim tkaninama

Ova pegla kompanije Philips opremljena je funkcijom vertikalnog peglanja parom koja uklanja nabore na tkaninama koje vise.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/04/2019

Україна

Україна

Чудова парова праска за всіма показниками

Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1960/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1960/02

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