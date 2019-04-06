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Brže – od početka do kraja
U životu postoji toliko toga pored kućnih poslova, pa želite da ih završite što je pre moguće. Ova kvalitetna pegla Philips GC1960/02 ima otvor za veoma brzo punjenje i pražnjenje, zašiljeni vrh i grejnu ploču koja lako klizi.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 14 g/min; dodatnih 80 g pare
Grejna ploča od plave Ceralon keramike
Uklanjanje kamenca
1700 W
Grejna ploča Philips pegle je obložena posebnim slojem koji se ne lepi radi dobrog klizanja na svim tkaninama.
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
Ova pegla kompanije Philips opremljena je funkcijom vertikalnog peglanja parom koja uklanja nabore na tkaninama koje vise.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Darja2601
06/04/2019
Україна
Чудова парова праска за всіма показниками
Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1960/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1960/02