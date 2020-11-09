Obustavljeno
Brzina, od početka do kraja
Ova EasySpeed Plus pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče, neprekidnoj pari, mlazu pare i velikoj snazi.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 35 g/min; dodatnih 120 g pare
Keramička grejna ploča
Uklanjanje kamenca
2300 W
Snaga do 2300 W omogućava stalan snažan izlaz pare.
Dodatna količina pare od 120 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
09/11/2020
Україна
Чудова керамічна праска
Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))
Prednosti
Найкраща в усьому)))
Mane
Немає недоліків!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Datum upotrebe 2018-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Datum upotrebe 2018-11-09
ionut06
31/01/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35
BML3
17/01/2019
România
Aces produs are caracteristici extraordinare
Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35