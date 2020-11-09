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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
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  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40

Obustavljeno

EasySpeedPegla na paru

GC2045/40

4.8

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina, od početka do kraja

Ova EasySpeed Plus pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče, neprekidnoj pari, mlazu pare i velikoj snazi.

Pogledajte sve prednosti
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

5 načina da ubrzate peglanje

Brzina, od početka do kraja

  • Para 35 g/min; dodatnih 120 g pare

  • Keramička grejna ploča

  • Uklanjanje kamenca

  • 2300 W

Snaga do 2300 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2300 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2300 W omogućava stalan snažan izlaz pare.

Dodatna količina pare do 120 g

Dodatna količina pare do 120 g

Dodatna količina pare od 120 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/11/2020

Україна

Україна

Чудова керамічна праска

Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))

Prednosti

Найкраща в усьому)))

Mane

Немає недоліків!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Datum upotrebe 2018-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Datum upotrebe 2018-11-09

31/01/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

17/01/2019

România

România

Aces produs are caracteristici extraordinare

Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

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