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  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
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  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
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  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
  • 8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje

Obustavljeno

Easy8 ExpressDaska za peglanje

GC206/30

1 nagrada

8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje
Philips daska za peglanje sa oblikom ShoulderShape olakšava peglanje. Sada možete da peglate sa manje premeštanja i za kraće vreme. Inovativna navlaka PerfectFlow Express poboljšava protok pare iz pegle, za 33% brže rezultate.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

sa oblikom ShoulderShape i navlakom PerfectFlow Express

8 praktičnih rešenja za zaista lako i brže peglanje

  • Napravljeno za pegle na paru

  • Jedinstveni ShoulderShape

  • PerfectFlow Express navlaka

Lako peglanje košulja: jedinstveni ShoulderShape

Lako peglanje košulja: jedinstveni ShoulderShape

Zahvaljujući jedinstvenom obliku ShoulderShape, peglanje košulja je lakše nego ranije. Ovaj inovativni oblik pomaže da peglate košulje sa malo pomeranja po dasci, što štedi vreme i trud.

Brže peglanje sa 3D tekstilom: navlaka PerfectFlow Express

Brže peglanje sa 3D tekstilom: navlaka PerfectFlow Express

Inovativna navlaka za dasku PerfectFlow Express je dizajnirana za upotrebu sa peglama na paru. Ona ima porozan 3D tekstil koji pojačava protok pare u strukturi navlake i efikasno koristi protok pare za poboljšanje rezultata, brzine i udobnosti peglanja.

Integrisani utikač za napajanje

Integrisani utikač za napajanje

Sada je kabl pegle još duži! Možete da uključite peglu direktno u utičnicu koja se nalazi ispod površine daske i koristite punu dužinu kabla pegle radi maksimalne slobode pokreta.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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