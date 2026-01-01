Brže peglanje sa 3D tekstilom: navlaka PerfectFlow Express

Inovativna navlaka za dasku PerfectFlow Express je dizajnirana za upotrebu sa peglama na paru. Ona ima porozan 3D tekstil koji pojačava protok pare u strukturi navlake i efikasno koristi protok pare za poboljšanje rezultata, brzine i udobnosti peglanja.