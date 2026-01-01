2 godine garancije
Obustavljeno
GC206/30
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Napravljeno za pegle na paru
Jedinstveni ShoulderShape
PerfectFlow Express navlaka
Zahvaljujući jedinstvenom obliku ShoulderShape, peglanje košulja je lakše nego ranije. Ovaj inovativni oblik pomaže da peglate košulje sa malo pomeranja po dasci, što štedi vreme i trud.
Inovativna navlaka za dasku PerfectFlow Express je dizajnirana za upotrebu sa peglama na paru. Ona ima porozan 3D tekstil koji pojačava protok pare u strukturi navlake i efikasno koristi protok pare za poboljšanje rezultata, brzine i udobnosti peglanja.
Sada je kabl pegle još duži! Možete da uključite peglu direktno u utičnicu koja se nalazi ispod površine daske i koristite punu dužinu kabla pegle radi maksimalne slobode pokreta.
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