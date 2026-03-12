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  • Efikasna daska za peglanje
  • Efikasna daska za peglanje

-Daska za peglanje

GC221/98

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Efikasna daska za peglanje
Daska za peglanje igra važnu ulogu u iskustvu peglanja. Philips daska za peglanje dizajnirana je da pomogne da se peglanje obavi brže i lakše.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Efikasna daska za peglanje

  • Dizajnirano za parne stanice

Višeslojna navlaka za glatko klizanje

Višeslojna navlaka za glatko klizanje

Navlaka za dasku je napravljena od 100% pamuka i ima potporu od pene i slojeva filca. Ta kombinacija daje udobnu i glatku površinu za peglanje.

Dizajnirana je za stabilnost: blokada za transport i poklopci za stope

Dizajnirana je za stabilnost: blokada za transport i poklopci za stope

Brava za transport sprečava slučajno sklapanje daske tokom peglanja i osigurava da daska bude zatvorena tokom skladištenja. Dasku za peglanje podržava konstrukcija sa dvostrukim nogama sa stopama protiv klizanja koje pružaju dodatnu stabilnost.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

12/03/2026

Srbija

Srbija

Najbolja daska

Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi

Prednosti

Preporučujem, svakako!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Daska za peglanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Daska za peglanje

10/10/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

зручна однозначно

Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Прасувальна дошка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Прасувальна дошка

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