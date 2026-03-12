2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Dizajnirano za parne stanice
Navlaka za dasku je napravljena od 100% pamuka i ima potporu od pene i slojeva filca. Ta kombinacija daje udobnu i glatku površinu za peglanje.
Brava za transport sprečava slučajno sklapanje daske tokom peglanja i osigurava da daska bude zatvorena tokom skladištenja. Dasku za peglanje podržava konstrukcija sa dvostrukim nogama sa stopama protiv klizanja koje pružaju dodatnu stabilnost.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
NaTash
12/03/2026
Srbija
Najbolja daska
Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi
Prednosti
Preporučujem, svakako!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Daska za peglanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Daska za peglanje
оксан
10/10/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
зручна однозначно
Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Прасувальна дошка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - GC221/98 Прасувальна дошка