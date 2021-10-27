Купила этот утюг больше 15лет назад где-то, уже даже и не скажу точно. Когда только стали появляться утюги с антипригарным покрытием, к этому бренду всегда относилась положительно, поэтому выбрала именно этот утюг. И я хочу сказать что ни разу не пожалела о своем выборе, я по сегодняшний день им глажу, он почти в идеальном состоянии, ни одного разу меня не подвел, в плане того чтобы что-то припалить. Я очень рада этому утюгу и благодарна команде philips за то что они заботятся о нас и предоставляют качественный товар для пользования как в домашних так и профессиональных условиях Рекомендую данный бренд к использованию. А команде philips хочу пожелать и дальше радовать нас и процветания!