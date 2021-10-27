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Obustavljeno

GC2305/02

GC2305/02

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/10/2021

Україна

Україна

Утюг просто БОМБА!

Купила этот утюг больше 15лет назад где-то, уже даже и не скажу точно. Когда только стали появляться утюги с антипригарным покрытием, к этому бренду всегда относилась положительно, поэтому выбрала именно этот утюг. И я хочу сказать что ни разу не пожалела о своем выборе, я по сегодняшний день им глажу, он почти в идеальном состоянии, ни одного разу меня не подвел, в плане того чтобы что-то припалить. Я очень рада этому утюгу и благодарна команде philips за то что они заботятся о нас и предоставляют качественный товар для пользования как в домашних так и профессиональных условиях Рекомендую данный бренд к использованию. А команде philips хочу пожелать и дальше радовать нас и процветания!

Prednosti

Выше указала все плюсы

Mane

отсутствуют

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC2305/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC2305/02

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