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Obustavljeno

EasySpeed AdvancedPegla na paru

GC2675/85

4.5
| (14) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže od početka do kraja
Ubrzajte peglanje, od početka do kraja: brzo zagrevanje, XL otvor za vodu, snažni mlazovi pare za savladavanje nezgodnih nabora, izdržljiva keramička grejna ploča za brzo klizanje i naš sistem za zaustavljanje kapanja. To je pet načina za ubrzavanje peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ubrzava peglanje na 5 načina

Brže od početka do kraja

  • 2400 W

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • Neprekidan mlaz pare od 40 g/min

  • Keramička grejna ploča

2400 W za brzo zagrevanje za 30 sekundi

2400 W za brzo zagrevanje za 30 sekundi

Pruža brzo zagrevanje za 30 sekundi za brzo pokretanje.

Dodatna količina pare do 180 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 180 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Mlaz pare do 40 g/min za odlične i ujednačene performanse

Mlaz pare do 40 g/min za odlične i ujednačene performanse

Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.5

od 5

14

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

odlična

Odlična,preporučujem...............................

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo

29/04/2020

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Super żelazko

Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

04/04/2020

Polska

Polska

Verifikovani kupac

świetne żelasko

Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

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