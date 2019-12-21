2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2400 W
Dodatna količina pare od 180 g
Neprekidan mlaz pare od 40 g/min
Keramička grejna ploča
Pruža brzo zagrevanje za 30 sekundi za brzo pokretanje.
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Nagrade
4.5
od 5
14
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Osijek
21/12/2019
Hrvatska
odlična
Odlična,preporučujem...............................
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo
Fanka
29/04/2020
Polska
Verifikovani kupac
Super żelazko
Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
krzysiek73lk
04/04/2020
Polska
Verifikovani kupac
świetne żelasko
Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe