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  • Jednostavno, brzo i efikasno

Obustavljeno

ComfortCarePegla na paru

GC2710/02

4.8
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavno, brzo i efikasno
Za odlične rezultate, potrebna vam je snažna para i pegla koja je uvek spremna za rad. Zahvaljujući mlazu pare od 90 g, 2000 W za konstantno jaku paru i sistemu za samočišćenje, ova praktična Philips pegla na paru GC2710/02 je isplativa i dugotrajna!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa dugotrajnijim učinkom pare

Jednostavno, brzo i efikasno

  • 30 g

Dodatna količina pare do 90 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare do 90 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare 90 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Grejna ploča koja se ne lepi

Grejna ploča koja se ne lepi

Grejna ploča Philips pegle je obložena posebnim slojem koji se ne lepi radi dobrog klizanja na svim tkaninama.

Ređe dopunjavanje zahvaljujući izuzetno velikom rezervoaru za vodu od 300 ml

Ređe dopunjavanje zahvaljujući izuzetno velikom rezervoaru za vodu od 300 ml

Zahvaljujući ređem dopunjavanju vode uz veliki rezervoar za vodu zapremine 300 ml možete da ispeglate više odeće odjednom.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.8

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

06/01/2014

Polska

Polska

Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek

Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest dla całej rodziny

bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

09/09/2013

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Jeszcze takiego nie miałem!

Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

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