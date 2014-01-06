2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
30 g
Dodatna količina pare 90 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Grejna ploča Philips pegle je obložena posebnim slojem koji se ne lepi radi dobrog klizanja na svim tkaninama.
Zahvaljujući ređem dopunjavanju vode uz veliki rezervoar za vodu zapremine 300 ml možete da ispeglate više odeće odjednom.
Nagrade
4.8
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
mario1234
06/01/2014
Polska
Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek
Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Beatazz
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest dla całej rodziny
bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
pawcioDD
09/09/2013
Polska
Verifikovani kupac
Jeszcze takiego nie miałem!
Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe