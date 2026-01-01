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GC2906/02
Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i jednostavnim sistemom uklanjanja kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2000 W
Mlaz pare od 30 g/min
Dodatna količina pare od 85 g
2000 W za konstantno jaku paru.
Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Dodatna količina pare 85 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
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