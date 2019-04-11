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Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i jednostavnim sistemom uklanjanja kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2000 W
Mlaz pare od 30 g/min
Dodatna količina pare od 85 g
2000 W za konstantno jaku paru.
Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Dodatna količina pare 85 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC2907/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC2907/02
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe