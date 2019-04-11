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Obustavljeno

PowerLifePegla na paru

GC2907/02

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i jednostavnim sistemom uklanjanja kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa grejnom pločom SteamGlide

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • 2000 W

  • Mlaz pare od 30 g/min

  • Dodatna količina pare od 85 g

2000 W za konstantno jaku paru

2000 W za konstantno jaku paru

2000 W za konstantno jaku paru.

Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Dodatna količina pare do 85 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare do 85 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare 85 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Справляется на все 100%

Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC2907/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC2907/02

12/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest doskonały

Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

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