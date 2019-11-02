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Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i jednostavnim sistemom uklanjanja kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2000 W
Mlaz pare od 30 g/min
2000 W za konstantno jaku paru.
Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Dodatna količina pare 90 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Simona28
08/05/2019
România
Un produs excelent
Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur