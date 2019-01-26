Obustavljeno
Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i tabletom za odstranjivanje kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2100 W
Mlaz pare od 35 g/min
Dodatna količina pare od 95 g
2100 W omogućava konstantno jaki mlaz pare.
Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dodatna količina pare od 95 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur