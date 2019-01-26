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  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Obustavljeno

PowerLifePegla na paru

GC2920/02

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i tabletom za odstranjivanje kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa grejnom pločom SteamGlide

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • 2100 W

  • Mlaz pare od 35 g/min

  • Dodatna količina pare od 95 g

Konstantni jaki mlaz pare

Konstantni jaki mlaz pare

2100 W omogućava konstantno jaki mlaz pare.

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 95 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare do 95 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare od 95 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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