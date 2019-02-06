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  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Obustavljeno

PowerLifePegla na paru

GC2930/02

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i tabletom za odstranjivanje kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa grejnom pločom SteamGlide

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • Para 35 g/min; dodatnih 110 g pare

  • SteamGlide grejna ploča

  • Uklanjanje kamenca

  • 2200 W

2200 W omogućava konstantno jaki mlaz pare

2200 W omogućava konstantno jaki mlaz pare

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare od 110 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare od 110 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare 110 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

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