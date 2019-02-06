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Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i tabletom za odstranjivanje kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 35 g/min; dodatnih 110 g pare
SteamGlide grejna ploča
Uklanjanje kamenca
2200 W
Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dodatna količina pare 110 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička