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Obustavljeno

Pegla na paru

GC2960/02

5

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i tabletom za odstranjivanje kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa grejnom pločom SteamGlide

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • 2200 W

  • Mlaz pare od 35 g/min

  • Dodatna količina pare od 110 g

2200 W omogućava konstantno jaki mlaz pare

2200 W omogućava konstantno jaki mlaz pare

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare od 110 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare od 110 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare 110 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/12/2017

България

България

Добър избор

Ползваме я от доста години и нямаме никакви оплаквания. Много добро гладене с добра и силна пара. Загрява много бързо.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парна ютия

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Prednosti

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Mane

Минусов нет.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-07-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-06-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-06-29

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