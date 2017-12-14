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Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate iz dana u dan, želite peglu koja će uvek raditi. Sa novom SteamGlide grejnom pločom, konstantno jakim mlazom pare i tabletom za odstranjivanje kamenca, ova praktična Philips pegla na paru je isplativa i dugotrajna!
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2200 W
Mlaz pare od 35 g/min
Dodatna količina pare od 110 g
Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dodatna količina pare 110 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Nagrade
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Yuseinov
14/12/2017
България
Добър избор
Ползваме я от доста години и нямаме никакви оплаквания. Много добро гладене с добра и силна пара. Загрява много бързо.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парна ютия
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Prednosti
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Mane
Минусов нет.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-07-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-06-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-06-29