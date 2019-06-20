2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Kabl dužine 3 m
Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.
Zahvaljujući izuzetno velikom ulaznom otvoru za vodu, dodavanje vode u peglu obavlja se brzo i lako. Treba vam samo par sekundi, a više nema bojazni od prosipanja vode.
Uz izuzetno dugačak kabl, možete lako dosegnuti sve do ivica daske za peglanje – i dalje!
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Маргоwka
20/06/2019
Україна
Классный
Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3300 GC3310/02 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3300 GC3310/02 Парова праска