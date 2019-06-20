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Obustavljeno

Serija 3300Pegla na paru

GC3310/02

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Izvanredni rezultati, minimalan trud
Ova Philips pegla na paru nudi vam ne samo dodatnu pogodnost zbog velikog otvora za vodu, izuzetno dugačkog kabla i indikatora nivoa vode; njena nova grejna ploča SteamGlide takođe čini peglanje lakšim i glatkijim!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3x jednostavnije

Izvanredni rezultati, minimalan trud

  • Kabl dužine 3 m

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.

Veoma veliki ulazni otvor za vodu za brzo, jednostavno punjenje

Veoma veliki ulazni otvor za vodu za brzo, jednostavno punjenje

Zahvaljujući izuzetno velikom ulaznom otvoru za vodu, dodavanje vode u peglu obavlja se brzo i lako. Treba vam samo par sekundi, a više nema bojazni od prosipanja vode.

Veoma dugačak kabl za maksimalan domet

Uz izuzetno dugačak kabl, možete lako dosegnuti sve do ivica daske za peglanje – i dalje!

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Классный

Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

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