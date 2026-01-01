2 godine garancije
Obustavljeno
GC3390/02
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Kabl dužine 3 m
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.
Zahvaljujući ređem dopunjavanju vode uz veliki rezervoar za vodu zapremine 300 ml možete da ispeglate više odeće odjednom.
Nagrade
Komentari