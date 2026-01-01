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Obustavljeno

3300 seriesPegla na paru

GC3390/02

1 nagrada

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Osim što je veoma praktična, zahvaljujući velikom ulaznom otvoru za vodu, izuzetno dugom kablu i indikatoru nivoa vode, ova Philips pegla na paru ima i novu SteamGlide grejnu ploču koja omogućava jednostavnije, glatko peglanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3x jednostavnije

Izvanredni rezultati, minimalan trud!

  • Kabl dužine 3 m

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.

Ređe dopunjavanje zahvaljujući izuzetno velikom rezervoaru za vodu od 300 ml

Ređe dopunjavanje zahvaljujući izuzetno velikom rezervoaru za vodu od 300 ml

Zahvaljujući ređem dopunjavanju vode uz veliki rezervoar za vodu zapremine 300 ml možete da ispeglate više odeće odjednom.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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