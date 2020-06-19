2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dodatnih 170 g pare
Keramička grejna ploča
2400 W
Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.
Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Prijatno peglanje uz ređe dopunjavanje vode. XL rezervoar za vodu od 400 ml omogućava duže peglanje bez dopunjavanja. Velika dugmad i udobna kontrola za paru su lako dostupni i pružaju vam potpunu kontrolu.
Nagrade
4.9
od 5
30
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Ели 123
19/06/2020
България
Продукта има чудесни характеристики!!!
Давална съм от избора си!!! Използвам я с удоволствие!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия
ВяраКостадинова
23/06/2019
България
Изключително много съм доволна
Не очаквах за такава ниска цена този продукт да е с такова високо качество! Изключително много съм доволна от тази ютия! Големият воден резервоар е една от причините да се насоча към тази ютия и наистина спестява време и усилия! Препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия
cumparator
30/07/2020
România
Verifikovani kupac
Excelent!
Recenzia mea pentru Philips Fier de călcat cu abur GC3584/30 Abur 45g/min.; jet de abur 180g Excelent!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur