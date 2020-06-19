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  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
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  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
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  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje

Obustavljeno

Pegla na paru

GC3581/30

4.9
| (30) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Ređe dopunjavanje i duže peglanje
Asortiman pegli Philips SmoothCare opremljen je jednim od najvećih rezervoara za vodu za pegle na paru. Peglajte duže uz ređe dopune vode! Moćna para omogućava lakše uklanjanje upornih nabora.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa velikim rezervoarom za vodu

Ređe dopunjavanje i duže peglanje

  • Para 40 g/min; dodatnih 170 g pare

  • Keramička grejna ploča

  • 2400 W

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Veoma veliki rezervoar za vodu od 400 ml zahteva ređe dopunjavanje

Veoma veliki rezervoar za vodu od 400 ml zahteva ređe dopunjavanje

Prijatno peglanje uz ređe dopunjavanje vode. XL rezervoar za vodu od 400 ml omogućava duže peglanje bez dopunjavanja. Velika dugmad i udobna kontrola za paru su lako dostupni i pružaju vam potpunu kontrolu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

30

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

19/06/2020

България

България

Продукта има чудесни характеристики!!!

Давална съм от избора си!!! Използвам я с удоволствие!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия

23/06/2019

България

България

Изключително много съм доволна

Не очаквах за такава ниска цена този продукт да е с такова високо качество! Изключително много съм доволна от тази ютия! Големият воден резервоар е една от причините да се насоча към тази ютия и наистина спестява време и усилия! Препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC3581/30 Парна ютия

30/07/2020

România

România

Verifikovani kupac

Excelent!

Recenzia mea pentru Philips Fier de călcat cu abur GC3584/30 Abur 45g/min.; jet de abur 180g Excelent!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

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  • Posebne ponude
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