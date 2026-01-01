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Obustavljeno

EnergyCarePegla na paru

GC3630/02

1 nagrada

100% snage pare, 20%* manje energije

Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 20%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla na paru za ekološki prihvatljivije rezultate

100% snage pare, 20%* manje energije

  • Meka drška

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Sistem za zaustavljanje kapanja, za peglanje bez fleka od vode

Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Automatska funkcija za uštedu energije

Automatska funkcija za uštedu energije

Automatska funkcija za uštedu energije na pegli na paru kompanije Philips obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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