Obustavljeno
GC3630/02
100% snage pare, 20%* manje energije
Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 20%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Meka drška
Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
Automatska funkcija za uštedu energije na pegli na paru kompanije Philips obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare.
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