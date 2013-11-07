Obustavljeno
100% snage pare, 20%* manje energije
Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 20%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Automatsko isključivanje
Jedinstveni vrh za izlazak pare na ovoj Philips pegli predstavlja kombinaciju zašiljenog prednjeg dela grejne ploče sa naročito izduženim otvorima za paru u vrhu, zahvaljujući čemu se ostvaruju najbolji rezultati peglanja čak i na najmanjim i najzahtevnijim mestima.
Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
pogocure
07/11/2013
Polska
Świetne żelazko!
Mam je już dwa lata i działa bez zarzutu. Dobrze leży w drobnej dłoni, nie jest ciężkie. Ma dwa stopnie wydzielania pary, na drugim radzi sobie świetnie z zagnieceniami na koszulach, bez wcześniejszego spryskiwania. I stopień używam do prasowania pozostałych rzeczy. Używam tylko wody destylowanej i nie mam problemu z kamieniem(ma wbudowany system przeciwko kamieniowi)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660