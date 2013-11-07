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Obustavljeno

EnergyCarePegla na paru

GC3660/02

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

100% snage pare, 20%* manje energije

Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 20%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla na paru za ekološki prihvatljivije rezultate

100% snage pare, 20%* manje energije

  • Automatsko isključivanje

Vrh za izlazak pare omogućava nanošenje pare na teško dostupnim mestima

Vrh za izlazak pare omogućava nanošenje pare na teško dostupnim mestima

Jedinstveni vrh za izlazak pare na ovoj Philips pegli predstavlja kombinaciju zašiljenog prednjeg dela grejne ploče sa naročito izduženim otvorima za paru u vrhu, zahvaljujući čemu se ostvaruju najbolji rezultati peglanja čak i na najmanjim i najzahtevnijim mestima.

Sistem za zaustavljanje kapljanja, za peglanje bez mrlja od vode

Sistem za zaustavljanje kapljanja, za peglanje bez mrlja od vode

Funkcija za zaustavljanje kapanja u pegli na paru kompanije Philips omogućava peglanje osetljivih tkanina na niskoj temperaturi pri čemu ne morate da brinete o mrljama od kapi vode.

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetne żelazko!

Mam je już dwa lata i działa bez zarzutu. Dobrze leży w drobnej dłoni, nie jest ciężkie. Ma dwa stopnie wydzielania pary, na drugim radzi sobie świetnie z zagnieceniami na koszulach, bez wcześniejszego spryskiwania. I stopień używam do prasowania pozostałych rzeczy. Używam tylko wody destylowanej i nie mam problemu z kamieniem(ma wbudowany system przeciwko kamieniowi)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe EnergyCare GC3660

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