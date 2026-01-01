100% snage pare, 25%* manje energije.

Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 25%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare. 30% plastike i aluminijuma na pegli je reciklirano.