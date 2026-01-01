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  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
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Obustavljeno

EcoCarePegla na paru

GC3730/02

1 nagrada

100% snage pare, 25%* manje energije.

Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 25%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare. 30% plastike i aluminijuma na pegli je reciklirano.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

sa aut. funkcij. za uštedu energije i 30% recikliranog materijala

100% snage pare, 25%* manje energije.

Dodatna količina pare od 130 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Meka drška za trajno prijatno peglanje

Meka drška ove pegle kompanije Philips omogućava udobnost čak i pri dužem peglanju.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Ušteda do 25% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom RI3320 pri maksimalnom podešavanju