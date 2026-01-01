Obustavljeno
GC3730/02
100% snage pare, 25%* manje energije.
Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 25%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare. 30% plastike i aluminijuma na pegli je reciklirano.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
Meka drška ove pegle kompanije Philips omogućava udobnost čak i pri dužem peglanju.
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Ušteda do 25% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom RI3320 pri maksimalnom podešavanju