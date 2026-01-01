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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Obustavljeno

EcoCarePegla na paru

GC3740/02

1 nagrada

100% snage pare, 25%* manje energije.

Ova inovativna funkcija obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje uštedu od 25%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare. 30% plastike i aluminijuma na ovoj Philips pegli je reciklirano.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

sa aut. funkcij. za uštedu energije i 30% recikliranog materijala

100% snage pare, 25%* manje energije.

  • 2400 W

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Meka drška za trajno prijatno peglanje

Meka drška ove pegle kompanije Philips omogućava udobnost čak i pri dužem peglanju.

Vrh za izlazak pare omogućava nanošenje pare na teško dostupnim mestima

Vrh za izlazak pare omogućava nanošenje pare na teško dostupnim mestima

Jedinstveni vrh za izlazak pare na ovoj Philips pegli predstavlja kombinaciju zašiljenog prednjeg dela grejne ploče sa naročito izduženim otvorima za paru u vrhu, zahvaljujući čemu se ostvaruju najbolji rezultati peglanja čak i na najmanjim i najzahtevnijim mestima.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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