Vrh za izlazak pare omogućava nanošenje pare na teško dostupnim mestima

Jedinstveni vrh za izlazak pare na ovoj Philips pegli predstavlja kombinaciju zašiljenog prednjeg dela grejne ploče sa naročito izduženim otvorima za paru u vrhu, zahvaljujući čemu se ostvaruju najbolji rezultati peglanja čak i na najmanjim i najzahtevnijim mestima.