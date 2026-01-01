Obustavljeno
GC3740/02
100% snage pare, 25%* manje energije.
Ova inovativna funkcija obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje uštedu od 25%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare. 30% plastike i aluminijuma na ovoj Philips pegli je reciklirano.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2400 W
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
Meka drška ove pegle kompanije Philips omogućava udobnost čak i pri dužem peglanju.
Jedinstveni vrh za izlazak pare na ovoj Philips pegli predstavlja kombinaciju zašiljenog prednjeg dela grejne ploče sa naročito izduženim otvorima za paru u vrhu, zahvaljujući čemu se ostvaruju najbolji rezultati peglanja čak i na najmanjim i najzahtevnijim mestima.
Nagrade
Komentari