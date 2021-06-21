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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Obustavljeno

EcoCarePegla na paru

GC3760/02

4.3

| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

100% snage pare, 25%* manje energije.

Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 25%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare. 30% plastike i aluminijuma na pegli je reciklirano.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

sa aut. funkcij. za uštedu energije i 30% recikliranog materijala

100% snage pare, 25%* manje energije.

  • Bezbednosno automatsko isključivanje

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom sprečava taloženje kamenca

Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.

Meka drška za trajno prijatno peglanje

Meka drška ove pegle kompanije Philips omogućava udobnost čak i pri dužem peglanju.

Vrh za izlazak pare omogućava nanošenje pare na teško dostupnim mestima

Vrh za izlazak pare omogućava nanošenje pare na teško dostupnim mestima

Jedinstveni vrh za izlazak pare na ovoj Philips pegli predstavlja kombinaciju zašiljenog prednjeg dela grejne ploče sa naročito izduženim otvorima za paru u vrhu, zahvaljujući čemu se ostvaruju najbolji rezultati peglanja čak i na najmanjim i najzahtevnijim mestima.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.3

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Datum upotrebe 2020-06-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Datum upotrebe 2020-06-21

10/04/2019

Україна

Україна

Гарна та якясна праска

Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

02/04/2019

Україна

Україна

У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.

Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

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Odricanje od odgovornosti

  1. Ušteda do 25% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom RI3320 pri maksimalnom podešavanju