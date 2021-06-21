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100% snage pare, 25%* manje energije.
Ova inovativna funkcija na Philips pegli na paru obezbeđuje 100% snage pare za temeljno uklanjanje nabora. Istovremeno ostvaruje automatsku uštedu od 25%* energije time što smanjuje količinu nepotrebno potrošene pare. 30% plastike i aluminijuma na pegli je reciklirano.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Bezbednosno automatsko isključivanje
Sistem za uklanjanje kamenca sa dvostrukim dejstvom u pegli na paru kompanije Philips sprečava stvaranje naslaga kamenca zahvaljujući tabletama za uklanjanje kamenca i funkciji Calc-Clean koja se jednostavno koristi.
Meka drška ove pegle kompanije Philips omogućava udobnost čak i pri dužem peglanju.
Jedinstveni vrh za izlazak pare na ovoj Philips pegli predstavlja kombinaciju zašiljenog prednjeg dela grejne ploče sa naročito izduženim otvorima za paru u vrhu, zahvaljujući čemu se ostvaruju najbolji rezultati peglanja čak i na najmanjim i najzahtevnijim mestima.
Nagrade
4.3
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum upotrebe 2020-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum upotrebe 2020-06-21
MalinaTa
10/04/2019
Україна
Гарна та якясна праска
Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Koss
02/04/2019
Україна
У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.
Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Ušteda do 25% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom RI3320 pri maksimalnom podešavanju