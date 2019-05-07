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Obustavljeno

Azur PerformerPegla na paru

GC3811/70

4.6
| (32) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Naša automatska kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odevni predmet. Grejna ploča SteamGlide Plus će jednostavno kliziti pri peglanju.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našom inovativnom kontrolom pare i temperature

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 40 g/min; dodatnih 160 g pare

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Uklanjanje kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 160 g

Dodatna količina pare do 160 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.6

od 5

32

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

2

07/05/2019

România

România

Placerea de a calca

Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

24/02/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

20/02/2019

România

România

Un fier foarte bun care nu arde, nu lasa cute, excelent!

Nu arde niciun fel de material, este extraordinar din acest punct de vedere pentru ca am avut unul de la alta firma in trecut care mi-a ars o haina scumpa si mi-a parut rau de ea si chiar asta este motivul pentru care l-am cumparat pe acesta, pentru ca ajusteaza temperatura exact pentru fiecare material in parte. Imi place si ca este usor de utilizat si ca este usor el in sine, fata de altele.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

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  • Posebne ponude
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