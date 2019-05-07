2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dodatnih 160 g pare
Grejna ploča SteamGlide Plus
Uklanjanje kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
4.6
od 5
32
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Adrian42
07/05/2019
România
Placerea de a calca
Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
BOLARI
24/02/2019
Magyarország
Tökéletes
A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Mitzan
20/02/2019
România
Un fier foarte bun care nu arde, nu lasa cute, excelent!
Nu arde niciun fel de material, este extraordinar din acest punct de vedere pentru ca am avut unul de la alta firma in trecut care mi-a ars o haina scumpa si mi-a parut rau de ea si chiar asta este motivul pentru care l-am cumparat pe acesta, pentru ca ajusteaza temperatura exact pentru fiecare material in parte. Imi place si ca este usor de utilizat si ca este usor el in sine, fata de altele.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80