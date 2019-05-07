Nu arde niciun fel de material, este extraordinar din acest punct de vedere pentru ca am avut unul de la alta firma in trecut care mi-a ars o haina scumpa si mi-a parut rau de ea si chiar asta este motivul pentru care l-am cumparat pe acesta, pentru ca ajusteaza temperatura exact pentru fiecare material in parte. Imi place si ca este usor de utilizat si ca este usor el in sine, fata de altele.