2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1200–1400 W (220–240 V)
3 intenziteta pare
Integrisani poklopac za odlaganje
Vešalica za vrata, rukavica
Moćan i neprekidan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklinite nabore u svega par pokreta.
Podesite željeni intenzitet pare za optimalne rezultate na različitim vrstama odeće.
Kompaktni integrisani dizajn sa poklopcem obezbeđuje dovoljno prostora za odlaganje svih delova, uključujući kabl za napajanje i crevo u osnovi, koji ih štiti od prašine i pomaže vam da održite stan urednim.
Nagrade
4.3
od 5
20
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Victotia
23/11/2017
Polska
Jest to marzenie!
Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.