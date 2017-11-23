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  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
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  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
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  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare

Obustavljeno

CompactTouchKompaktni aparat za čišćenje odeće parom

GC430/05

4.3
| (20) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Udahnite novi život odeći pomoću pare
Kompaktan ali moćan. Novi aparat za čišćenje odeće parom Philips CompactTouch posebno je osmišljen za dobar učinak pare uz izuzetno kompaktan dizajn, tako da ćete osvežiti odeću bez muke.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Osmišljeno za lako odlaganje

Udahnite novi život odeći pomoću pare

  • 1200–1400 W (220–240 V)

  • 3 intenziteta pare

  • Integrisani poklopac za odlaganje

  • Vešalica za vrata, rukavica

Moćan neprekidan mlaz pare

Moćan neprekidan mlaz pare

Moćan i neprekidan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklinite nabore u svega par pokreta.

3 intenziteta pare

3 intenziteta pare

Podesite željeni intenzitet pare za optimalne rezultate na različitim vrstama odeće.

Integrisani poklopac za jednostavnije odlaganje

Integrisani poklopac za jednostavnije odlaganje

Kompaktni integrisani dizajn sa poklopcem obezbeđuje dovoljno prostora za odlaganje svih delova, uključujući kabl za napajanje i crevo u osnovi, koji ih štiti od prašine i pomaže vam da održite stan urednim.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.3

od 5

20

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

2

23/11/2017

Polska

Polska

Jest to marzenie!

Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.