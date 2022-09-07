2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dod. kol. pare od 130 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
2400 W
Grejna ploča SteamGlide je najbolja grejna ploča kompanije Philips za pegle na paru. Ona je izuzetno otporna na grebanje, s lakoćom klizi po tkanini i jednostavno se čisti.
2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Маги81
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много добра ютия
Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4410/02 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4410/02 Парна ютия
Tasic
13/08/2021
Україна
Надійний продукт
Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC4410/02 Праска з відпарюванням
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC4410/02 Праска з відпарюванням