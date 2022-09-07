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  • Snaga i preciznost
  • Snaga i preciznost
  • Snaga i preciznost
  • Snaga i preciznost

Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4410/02

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snaga i preciznost
Lakše peglanje je moguće uz najbolju kombinaciju klizanja po tkanini i moćnih udara pare. Ova pegla Philips GC4410/02 sa grejnom pločom SteamGlide nudi vam obe pogodnosti!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Snažni udar pare i izuzetna mogućnost klizanja po tkanini

Snaga i preciznost

  • Para 40 g/min; dod. kol. pare od 130 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • 2400 W

Grejna ploča SteamGlide je vrhunska grejna ploča kompanije Philips

Grejna ploča SteamGlide je vrhunska grejna ploča kompanije Philips

Grejna ploča SteamGlide je najbolja grejna ploča kompanije Philips za pegle na paru. Ona je izuzetno otporna na grebanje, s lakoćom klizi po tkanini i jednostavno se čisti.

2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare

2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare

2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare.

Dodatna količina pare od 130 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare od 130 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много добра ютия

Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4410/02 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4410/02 Парна ютия

13/08/2021

Україна

Україна

Надійний продукт

Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC4410/02 Праска з відпарюванням

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC4410/02 Праска з відпарюванням

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