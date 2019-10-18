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Obustavljeno

Azur Performer PlusPegla na paru

GC4510/30

4.8
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Uz funkciju Quick Calc Release za jednostavno čišćenje kamenca, automatsku kontrolu pare i grejnu ploču SteamGlide Plus, ova pegla omogućava dugotrajni učinak pare.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Uz sistem za jednostavno čišćenje kamenca

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 45 g/min; dod. kol. pare od 170 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Uklanjanje kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 45 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 45 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 45 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 170 g

Dodatna količina pare do 170 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.8

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

09/07/2018

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare

Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30

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  • Posebne ponude
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