2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 45 g/min; dod. kol. pare od 170 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Uklanjanje kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 45 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Habossüti
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Andrea50
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
RobertE
09/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30