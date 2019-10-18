Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.