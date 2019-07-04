2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 45 g/min; dod. kol. pare od 180 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Funkcija uklanjanja kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 45 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
aligator85s
04/07/2019
Україна
Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування
Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Jaňula
22/03/2017
Česká republika
Verifikovani kupac
Super
Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička