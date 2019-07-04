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Obustavljeno

Azur Performer PlusPegla na paru

GC4511/40

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Uz funkciju Quick Calc Release za jednostavno čišćenje kamenca, automatsku kontrolu pare i grejnu ploču SteamGlide Plus, ova pegla omogućava dugotrajni učinak pare.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Uz sistem za jednostavno čišćenje kamenca

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 45 g/min; dod. kol. pare od 180 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Funkcija uklanjanja kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 45 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 45 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 45 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 180 g

Dodatna količina pare do 180 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування

Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

22/03/2017

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Super

Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana