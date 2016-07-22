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  • Brže, jednostavnije i pametnije
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  • Brže, jednostavnije i pametnije
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Obustavljeno

Azur Performer PlusPegla na paru

GC4521/87

4.9
| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Funkcija Quick Calc Release u kombinaciji sa našom najboljom grejnom pločom (ocenjenom sa 5 zvezdica) T-ionicGlide koja klizi i sa funkcijom za bezbednosno automatsko isključivanje daje optimalne rezultate, na jednostavan način.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Uz našu najbolju grejnu ploču do sada koja klizi

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 50 g/min; dodatnih 200 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

  • 2600 W

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse.

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 200 g

Dodatna količina pare do 200 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

22/07/2016

Hrvatska

Hrvatska

Za svaku preporuku

Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

19/02/2021

България

България

Verifikovani kupac

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

01/11/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana