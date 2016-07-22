2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 50 g/min; dodatnih 200 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
2600 W
Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse.
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
4.9
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lela
22/07/2016
Hrvatska
Za svaku preporuku
Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo
ЙОНИ
19/02/2021
България
Verifikovani kupac
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
MMitova
01/11/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Лесна за употреба, лека е, глади перфектно! Парата е силна и ефективна, а водача на кабела е много удобен.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия