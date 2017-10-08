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  • Brže, jednostavnije i pametnije
  • Brže, jednostavnije i pametnije
  • Brže, jednostavnije i pametnije
  • Brže, jednostavnije i pametnije
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Obustavljeno

Azur Performer PlusPegla na paru

GC4522/00

4.4
| (8) Komentari

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Funkcija Quick Calc Release u kombinaciji sa našom najboljom grejnom pločom (ocenjenom sa 5 zvezdica) T-ionicGlide koja klizi i sa funkcijom za bezbednosno automatsko isključivanje daje optimalne rezultate, na jednostavan način.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Uz našu najbolju grejnu ploču do sada koja klizi

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 50 g/min; dodatnih 210 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

  • 2600 W

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse.

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 210 g

Dodatna količina pare do 210 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

8

Komentari

4
1

08/10/2017

България

България

много съм доволен

Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

06/07/2017

България

България

Перфектната ютия.

Препоръчвам на всеки, който иска нещо качествено на нормална цена.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

24/01/2016

България

България

Verifikovani kupac

Перфектен

Отличен продукт.Мног удобен и ефективен уред превръщащ гладенето в удоволствие.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana