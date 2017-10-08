2 godine garancije
Obustavljeno
GC4522/00
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 50 g/min; dodatnih 210 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
2600 W
Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse.
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
4.4
od 5
8
Komentari
Lubolubo
08/10/2017
България
много съм доволен
Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
Dafko
06/07/2017
България
Перфектната ютия.
Препоръчвам на всеки, който иска нещо качествено на нормална цена.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
vlad8012
24/01/2016
България
Verifikovani kupac
Перфектен
Отличен продукт.Мног удобен и ефективен уред превръщащ гладенето в удоволствие.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия