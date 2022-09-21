2 godine garancije
Obustavljeno
Neprekidan mlaz pare od 45 g/min
Dodatna količina pare od 200 g
SteamGlide grejna ploča
Quick Calc Release osigurava lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare
Prodire duboko u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Nagrade
4.7
od 5
84
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Teodoricaaa
21/09/2022
Srbija
Sjajno peglanje
Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Radisic12345
21/09/2022
Srbija
Kvalitete i funkcionalnost
Cim se uzme u ruku, na prvi pogled, pegla je odlicnog kvaliteta. Cim se pocne sa upotrebom, stice se utisak da moze sama da pegla. Laka za koriscenje.
Prednosti
kvalietet, funkcionalnost
Mane
cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Sofija22
13/08/2022
Srbija
Odlična
Kupila sam ovu peglu po preporuci drugarice,koja je prezadovljna.I sada je i ja preporučujem svima jer je pegla odlična.Tako lako i brzo peglam sa njom,nema ponavljanja,a kolektor za kamenac je super,ne koristim više destilovanu vodu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru