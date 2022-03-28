2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 50 g/min
Dodatna količina pare od 250 g
Grejna ploča SteamGlide Advanced
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
4.5
od 5
38
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
28/03/2022
България
Чудесна е.
Има всичко, за което можеш да се сетиш и глади чудесно. Това ми е пета ютия Филипс и всички са били без забележки. Никога не бих си купила друга марка ютия.
Prednosti
Всичко й е предимство, но най-доброто в този модел са плочата, автоматичното изключване и контейнера за варовик.
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4566/80 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4566/80 Парна ютия
Asphalto
19/05/2021
България
Невероятна
Страхотна ютия, не ми беше попадала подобна в ръцете - няма дреха и гънка, която да й се опре, загрява бързо и е добре конструирана. Кабела е гъвкав, а основата му е доста добре замислена (за да не се пречупва с въртяща се ябълка), безопасна - изключва се сама.
Prednosti
Бързо загряване, защита за изключване и лесно гладеща
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия
01/02/2021
България
Изключително съм доволен
Ползвам ютията вече две години и съм доволен. Гладя всякакви материи, досега не ми е залепвала никога. Не се притеснявам, че ще направя двоен ръб на панталона, като мина през стария той изобщо не се забелязва. Като цяло съм много доволен. Има само едно нещо, което забелязах, като напълня вода до отметката МАХ, започва леко да подлива вода, трябва една идея по малко вода да се сипва и няма проблем.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия