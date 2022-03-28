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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4566/80

4.5
| (38) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Garantovane performanse pare
Zahvaljujući inovativnom dizajnu, čestice kamenca se lako razgrađuju i automatski prikupljaju u demontažnoj posudi za kamenac. Kamenac može lako da se ispere za manje od 15 sekundi, čime se garantuju odlični rezultati tokom vremena.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa unapređenim sistemom Quick Calc Release

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Grejna ploča SteamGlide Advanced

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

38

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

2

28/03/2022

България

България

Чудесна е.

Има всичко, за което можеш да се сетиш и глади чудесно. Това ми е пета ютия Филипс и всички са били без забележки. Никога не бих си купила друга марка ютия.

Prednosti

Всичко й е предимство, но най-доброто в този модел са плочата, автоматичното изключване и контейнера за варовик.

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4566/80 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4566/80 Парна ютия

19/05/2021

България

България

Невероятна

Страхотна ютия, не ми беше попадала подобна в ръцете - няма дреха и гънка, която да й се опре, загрява бързо и е добре конструирана. Кабела е гъвкав, а основата му е доста добре замислена (за да не се пречупва с въртяща се ябълка), безопасна - изключва се сама.

Prednosti

Бързо загряване, защита за изключване и лесно гладеща

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия

01/02/2021

България

България

Изключително съм доволен

Ползвам ютията вече две години и съм доволен. Гладя всякакви материи, досега не ми е залепвала никога. Не се притеснявам, че ще направя двоен ръб на панталона, като мина през стария той изобщо не се забелязва. Като цяло съм много доволен. Има само едно нещо, което забелязах, като напълня вода до отметката МАХ, започва леко да подлива вода, трябва една идея по малко вода да се сипва и няма проблем.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4563/30 Парна ютия

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  • Povrat u roku od 30 dana