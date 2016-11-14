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  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
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  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje
  • Snažna para, bežično peglanje

Obustavljeno

Azur FreeMotionPegla na paru

GC4595/40

3.5
| (4) Komentari

1 nagrada

Snažna para, bežično peglanje
Pegla na paru Azur FreeMotion kombinuje visok učinak pare sa punom slobodom peglanja odevnog predmeta bilo gde na dasci. Pametno postolje za punjenje sa bravom za nošenje i svetlosnim indikatorima puni peglu u roku od nekoliko sekundi.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Izuzetno brzo klizanje po tkanini uz T-ionicGlide

Snažna para, bežično peglanje

  • Para 40 g/min; dod. kol. pare od 180 g

  • 2600 W

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Brava za nošenje

2600 W za brzo zagrevanje i moćne performanse

2600 W za brzo zagrevanje i moćne performanse

Pegla od 2600 W koja se brzo zagreva i ostvaruje moćne performanse na svim tkaninama koje mogu da se peglaju.

Zaključajte i ponesite peglu i odložite je u stabilan položaj nakon upotrebe

Zaključajte i ponesite peglu i odložite je u stabilan položaj nakon upotrebe

Bezbedno odlaganje na osnovu nakon peglanja. Kabl može da se obmota oko osnove, tako da se aparat lako odlaže.

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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3.5

od 5

4

Komentari

4
2

14/11/2016

България

България

Ютията е отлична

Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

07/05/2019

România

România

Cel mai bun fier de călcat

Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

05/05/2017

Polska

Polska

Niestety, rozczarowanie

Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.

Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
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