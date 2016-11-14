2 godine garancije
Obustavljeno
GC4595/40
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dod. kol. pare od 180 g
2600 W
Grejna ploča T-ionicGlide
Brava za nošenje
Pegla od 2600 W koja se brzo zagreva i ostvaruje moćne performanse na svim tkaninama koje mogu da se peglaju.
Bezbedno odlaganje na osnovu nakon peglanja. Kabl može da se obmota oko osnove, tako da se aparat lako odlaže.
Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
3.5
od 5
4
Komentari
Vanko
14/11/2016
България
Ютията е отлична
Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Cristinadana
07/05/2019
România
Cel mai bun fier de călcat
Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Kamelia
05/05/2017
Polska
Niestety, rozczarowanie
Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.
Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe
Ova recenzija je napisana za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe