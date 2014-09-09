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  • Lako uklanja nabore
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Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4710/02

3
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Lako uklanja nabore
Peglanje teče glatko i bez muke zahvaljujući grejnoj ploči SteamGlide. Pegla proizvodi moćnu paru i glatko klizi, što je savršena kombinacija za uklanjanje nabora i postizanje sjajnih rezultata!
Pogledajte sve prednosti
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Moćno peglanje pomoću SteamGlide grejne ploče

Lako uklanja nabore

  • Kabl dužine 3 m

Savršena ravnoteža između klizanja po tkanini i zatezanja tkanine

Savršena ravnoteža između klizanja po tkanini i zatezanja tkanine

Za najbolje rezultate vam je potrebna grejna ploča koja ostvaruje optimalnu ravnotežu između klizanja i zatezanja. Grejna ploča SteamGlide PLUS upravo to nudi zahvaljujući zoni lakog klizanja po tkanini i zoni savršenog zatezanja.

2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare

2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare

2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare.

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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3.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
2
1

09/09/2014

Polska

Polska

Zwykłe żelazko

Niezłe żelazko. Szybko się nagrzewa, dobrze prasuje, mocny wyrzut pary, proste odkamienianie. Na minus (i to duży): słabe wykończenie, po dwóch latach używania wytarła się dziura na uchwycie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4710 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4710 Żelazko parowe

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