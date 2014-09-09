2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Kabl dužine 3 m
Za najbolje rezultate vam je potrebna grejna ploča koja ostvaruje optimalnu ravnotežu između klizanja i zatezanja. Grejna ploča SteamGlide PLUS upravo to nudi zahvaljujući zoni lakog klizanja po tkanini i zoni savršenog zatezanja.
2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare.
Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
3.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
sertoriusz
09/09/2014
Polska
Zwykłe żelazko
Niezłe żelazko. Szybko się nagrzewa, dobrze prasuje, mocny wyrzut pary, proste odkamienianie. Na minus (i to duży): słabe wykończenie, po dwóch latach używania wytarła się dziura na uchwycie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4710 Żelazko parowe