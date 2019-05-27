2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2800 W
50 g/min; dodatnih 210 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
Snaga od 2800 W za brzo zagrevanje i snažne performanse.
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dobro dizajnirana, meka drška na vrhu pegle na paru će učiniti peglanje udobnijim.
Nagrade
4.8
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
azur73pro
27/05/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Veliki spremnik je stvarno velik, o vodi se uopće ne vodi briga.Voda je stalno tu.Vrh pegle je odličan za teško dostupna mjesta(oko gumbi i sl.)Pegla puno bolje klizi po tkanini od stare pegle.Svu u svemu za sada sve 5.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo
chris3bg
01/07/2020
България
ютията е чудесна
удобна, бързо загрява, мога да регулирам темп., не залепва!!!
Prednosti
удобство, изглажда малки гънки, парата е перфектна, има голям резервоар за вода и доста дълъг кабел
Mane
няма недостатъци, които да ми пречат да я използвам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Gloryaaaa
19/06/2020
България
Страхотен продукт
Много съм доволнах,бързо загрява и изглажда перфектно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия