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  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put

Obustavljeno

Azur ProPegla na paru

GC4881/20

4.8
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno savršenstvo, svaki put
Azur Pro pegla na paru pruža snažnu paru koja vam omogućava da peglanje završite za čas, uz savršene rezultate. Peglanje je sada lako, uz izuzetno brzo klizanje, veću posudu za vodu i ugrađenu posudu za kamenac
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Brzo peglajte nabore uz snažnu paru

Snažno savršenstvo, svaki put

  • 2800 W

  • 50 g/min; dodatnih 210 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

2800 W za brzo zagrevanje i snažne performanse

2800 W za brzo zagrevanje i snažne performanse

Snaga od 2800 W za brzo zagrevanje i snažne performanse.

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Praktična drška za praktično rukovanje tokom peglanja

Praktična drška za praktično rukovanje tokom peglanja

Dobro dizajnirana, meka drška na vrhu pegle na paru će učiniti peglanje udobnijim.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Veliki spremnik je stvarno velik, o vodi se uopće ne vodi briga.Voda je stalno tu.Vrh pegle je odličan za teško dostupna mjesta(oko gumbi i sl.)Pegla puno bolje klizi po tkanini od stare pegle.Svu u svemu za sada sve 5.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo

01/07/2020

България

България

ютията е чудесна

удобна, бързо загрява, мога да регулирам темп., не залепва!!!

Prednosti

удобство, изглажда малки гънки, парата е перфектна, има голям резервоар за вода и доста дълъг кабел

Mane

няма недостатъци, които да ми пречат да я използвам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

19/06/2020

България

България

Страхотен продукт

Много съм доволнах,бързо загрява и изглажда перфектно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana