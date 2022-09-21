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Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4909/60

4.6
| (104) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Savršeni rezultati svaki put
Dugotrajne performanse uz Quick Calc Release i SteamGlide Elite grejnu ploču sa poboljšanom otpornošću na grebanje.
Pogledajte sve prednosti

Sa našom najboljom grejnom pločom otpornom na grebanje

Savršeni rezultati svaki put

  • Neprekidan mlaz pare od 55 g/min

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Grejna ploča SteamGlide Elite

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 55 g/min za brže uklanjanje nabora

Mlaz pare do 55 g/min za brže uklanjanje nabora

Ujednačena izlazna snaga pare osigurava do 50% veći prodor pare kroz tkaninu da bi se brže uklonili nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

104

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

21/09/2022

Srbija

Srbija

Peglanje na minimum

Uvek se trudim da svedem vreme peglanja na minimum, a sa ovom peglom upravo to i postižem. Uveliko pomaže bez obzira na materijal!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

13/08/2022

Srbija

Srbija

Fenomenalna pegla

Konačno imam peglu kojom sam prezadovoljna.Ni sa jednom peglom do sada nisam ovako lagano peglala,pegla stvarno klizi i mnogo brže peglam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

28/07/2022

Srbija

Srbija

Prelepa Azur pegla

Pegla je odlicna,izuzetno jaka,odlican ispust pare,jako lep dizajn.Ja sam prezadovoljna,za svaku preporuku...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana