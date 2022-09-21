2 godine garancije
Obustavljeno
Neprekidan mlaz pare od 55 g/min
Dodatna količina pare od 250 g
Grejna ploča SteamGlide Elite
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Ujednačena izlazna snaga pare osigurava do 50% veći prodor pare kroz tkaninu da bi se brže uklonili nabori.
Nagrade
4.6
od 5
104
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
TeaTeica
21/09/2022
Srbija
Peglanje na minimum
Uvek se trudim da svedem vreme peglanja na minimum, a sa ovom peglom upravo to i postižem. Uveliko pomaže bez obzira na materijal!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru
Lara22
13/08/2022
Srbija
Fenomenalna pegla
Konačno imam peglu kojom sam prezadovoljna.Ni sa jednom peglom do sada nisam ovako lagano peglala,pegla stvarno klizi i mnogo brže peglam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru
MilaMD
28/07/2022
Srbija
Prelepa Azur pegla
Pegla je odlicna,izuzetno jaka,odlican ispust pare,jako lep dizajn.Ja sam prezadovoljna,za svaku preporuku...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4909/60 Pegla na paru