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  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
  • Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima

Obustavljeno

PerfectCare AzurPegla na paru

GC4910/10

3.5

| (4) Komentari

1 nagrada

Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima

Peglajte sve odevne predmete koji mogu da se peglaju, od svile, preko platna i pamuka, do kašmira; bilo kojim redosledom, bez podešavanja temperature. PerfectCare Azur daje savršene rezultate, bez rizika od progorevanja ili sjajnih delova. Peglanje je sada jednostavnije nego ikada pre.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Usavršeno peglanje

Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima

  • Para 45 g/min; dod. kol. pare od 180 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

  • Bezb. za sve tkanine koje se peglaju

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Najnovija revolucija u peglanju pruža savršenu kombinaciju pare i temperature. Ona je napravljena da obezbedi brzo peglanje i odlične rezultate na nezgodnim naborima; nije potrebno podešavanje i bezbedna je za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Savršena kombinacija pare i temperature iz sledećih razloga: 1) Pametni kontrolni procesor podešava pravu temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ujednačenu ravnotežu pare i temperature.

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.

100%-tna brzina na svim vrstama tkanina – nema brže pegle na paru

100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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3.5

od 5

4

Komentari

3
2

19/12/2014

България

България

Това е ютията

Лесна и удобна за употреба в комбинация с подходяща дъска,незаменима.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

08/12/2017

България

България

продуктът е много ефикасен

учудващо за мен този висок клас уред даде дефект след 1 година ползване - тече вода от бутона за паров удар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

28/12/2017

România

România

Excelent

Este un produs grozav, il am de mult timp si am calcat orice cu el si absolut nimc nu s-a topit cu reglajul automat al temperaturii. Ce pot spune ca e dificil de calcat ar fii un produs integral din sintetic, raman urmele de la sifonatul puternic.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana