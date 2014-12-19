Obustavljeno
GC4910/10
Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
Peglajte sve odevne predmete koji mogu da se peglaju, od svile, preko platna i pamuka, do kašmira; bilo kojim redosledom, bez podešavanja temperature. PerfectCare Azur daje savršene rezultate, bez rizika od progorevanja ili sjajnih delova. Peglanje je sada jednostavnije nego ikada pre.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 45 g/min; dod. kol. pare od 180 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
Bezb. za sve tkanine koje se peglaju
Najnovija revolucija u peglanju pruža savršenu kombinaciju pare i temperature. Ona je napravljena da obezbedi brzo peglanje i odlične rezultate na nezgodnim naborima; nije potrebno podešavanje i bezbedna je za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Savršena kombinacija pare i temperature iz sledećih razloga: 1) Pametni kontrolni procesor podešava pravu temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ujednačenu ravnotežu pare i temperature.
Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.
100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.
Nagrade
3.5
od 5
4
Komentari
Gerganoff
19/12/2014
България
Това е ютията
Лесна и удобна за употреба в комбинация с подходяща дъска,незаменима.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
STG69
08/12/2017
България
продуктът е много ефикасен
учудващо за мен този висок клас уред даде дефект след 1 година ползване - тече вода от бутона за паров удар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
1234
28/12/2017
România
Excelent
Este un produs grozav, il am de mult timp si am calcat orice cu el si absolut nimc nu s-a topit cu reglajul automat al temperaturii. Ce pot spune ca e dificil de calcat ar fii un produs integral din sintetic, raman urmele de la sifonatul puternic.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur