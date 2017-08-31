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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

Obustavljeno

PerfectCare AzurPegla na paru

GC4914/20

4.4

| (9) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima

Peglajte sve odevne predmete koji mogu da se peglaju, od svile, preko platna i pamuka, do kašmira; bilo kojim redosledom, bez podešavanja temperature. PerfectCare Azur daje savršene rezultate, bez rizika od progorevanja ili sjajnih delova. Peglanje je sada jednostavnije nego ikada pre.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Usavršeno peglanje

Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima

  • Para 50 g/min; dodatnih 190 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

  • Bezb. za sve tkanine koje mogu da se peglaju

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Najnovija revolucija u peglanju pruža savršenu kombinaciju pare i temperature. Ona je napravljena da obezbedi brzo peglanje i odlične rezultate na nezgodnim naborima; nije potrebno podešavanje i bezbedna je za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Savršena kombinacija pare i temperature iz sledećih razloga: 1) Pametni kontrolni procesor podešava pravu temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ujednačenu ravnotežu pare i temperature.

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.

100%-tna brzina na svim vrstama tkanina – nema brže pegle na paru

100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.4

od 5

9

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

31/08/2017

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Doskonały produkt polecam

Prasowanie jest proste,żelazko nie posiada regulacji temperatury,prasowanie jest bardzo krótkie i nie trzeba czekać aż się rozgrzeje lub ostygnie stopa żelazka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20

23/05/2016

România

România

Excelent ca produs

E cel mai usor de folosit. Nu imi fac griji ca pot arde materialul. Pur si simplu plug-and-play!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur PerfectCare Azur GC4914/20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur PerfectCare Azur GC4914/20

28/09/2015

Česká republika

Česká republika

Vynikající výrobek

Naprostá spokojenost s tímto modelem žehličky. Jednoduché ovládání.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička

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  • Posebne ponude
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