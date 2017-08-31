Obustavljeno
Bezbrižno peglanje, bez potrebe za podešavanjima
Peglajte sve odevne predmete koji mogu da se peglaju, od svile, preko platna i pamuka, do kašmira; bilo kojim redosledom, bez podešavanja temperature. PerfectCare Azur daje savršene rezultate, bez rizika od progorevanja ili sjajnih delova. Peglanje je sada jednostavnije nego ikada pre.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 50 g/min; dodatnih 190 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
Bezb. za sve tkanine koje mogu da se peglaju
Najnovija revolucija u peglanju pruža savršenu kombinaciju pare i temperature. Ona je napravljena da obezbedi brzo peglanje i odlične rezultate na nezgodnim naborima; nije potrebno podešavanje i bezbedna je za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Savršena kombinacija pare i temperature iz sledećih razloga: 1) Pametni kontrolni procesor podešava pravu temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ujednačenu ravnotežu pare i temperature.
Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.
100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.
Nagrade
4.4
od 5
9
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
piotrek56
31/08/2017
Polska
Verifikovani kupac
Doskonały produkt polecam
Prasowanie jest proste,żelazko nie posiada regulacji temperatury,prasowanie jest bardzo krótkie i nie trzeba czekać aż się rozgrzeje lub ostygnie stopa żelazka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20
Emanuel16
23/05/2016
România
Excelent ca produs
E cel mai usor de folosit. Nu imi fac griji ca pot arde materialul. Pur si simplu plug-and-play!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur PerfectCare Azur GC4914/20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fier de călcat cu abur PerfectCare Azur GC4914/20
ReKi
28/09/2015
Česká republika
Vynikající výrobek
Naprostá spokojenost s tímto modelem žehličky. Jednoduché ovládání.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička