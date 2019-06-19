2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 50 g/min; dodatnih 210 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
Bezb. za sve tkanine koje se peglaju
Najnovija revolucija u peglanju pruža savršenu kombinaciju pare i temperature. Ona je napravljena da obezbedi brzo peglanje i odlične rezultate na nezgodnim naborima; nije potrebno podešavanje i bezbedna je za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Savršena kombinacija pare i temperature iz sledećih razloga: 1) Pametni kontrolni procesor podešava pravu temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ujednačenu ravnotežu pare i temperature.
Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.
100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.
Nagrade
5.0
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Yilia88
19/06/2019
България
Много ефективна ютия
Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Дошков
22/11/2018
България
Изключителна ютия
Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Анна
02/01/2018
България
Перфектната ютия за всеки
Ютията е изключително удобна - вече не се чудя коя е подходящата температура за материята на дрехата, която гладя. Моята умна ютия го преценява. Глади перфектно и е много добра за домашни цели. Силно препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Testirano u odnosu na Philips pegle na paru