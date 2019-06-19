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  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*

Obustavljeno

PerfectCare AzurPegla na paru

GC4928/30

5
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najbrža Philips pegla na paru*
Bezbedno peglajte svaki odevni predmet koji može da se pegla, od džinsa do svile, od platna do kašmira, u jednoj turi; bilo kojim redosledom, bez podešavanja temperature. PerfectCare Azur daje savršene rezultate bez rizika od progorevanja ili sjajnih delova. Peglanje je sada lakše i brže.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Od džinsa do svile u jednoj turi

Najbrža Philips pegla na paru*

  • Para 50 g/min; dodatnih 210 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

  • Bezb. za sve tkanine koje se peglaju

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Najnovija revolucija u peglanju pruža savršenu kombinaciju pare i temperature. Ona je napravljena da obezbedi brzo peglanje i odlične rezultate na nezgodnim naborima; nije potrebno podešavanje i bezbedna je za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Savršena kombinacija pare i temperature iz sledećih razloga: 1) Pametni kontrolni procesor podešava pravu temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ujednačenu ravnotežu pare i temperature.

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.

100%-tna brzina na svim vrstama tkanina – nema brže pegle na paru

100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/06/2019

България

България

Много ефективна ютия

Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

22/11/2018

България

България

Изключителна ютия

Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

02/01/2018

България

България

Перфектната ютия за всеки

Ютията е изключително удобна - вече не се чудя коя е подходящата температура за материята на дрехата, която гладя. Моята умна ютия го преценява. Глади перфектно и е много добра за домашни цели. Силно препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

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  1. Testirano u odnosu na Philips pegle na paru