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  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare
  • Udahnite novi život odeći pomoću pare

Obustavljeno

ClearTouchAparat za čišćenje odeće parom

GC536/35

4.4
| (32) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Udahnite novi život odeći pomoću pare
Novi aparat za čišćenje odeće parom Philips ClearTouch dizajniran je za bezbedno i lako uklanjanje nabora sa osetljive odeće i odeće koja se teško pegla. Jedinstveni dizajn, pametne funkcije i snažna para čine osvežavanje odeće bezbednim i jednostavnim.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Osmišljen za snažne performanse i praktičnost

Udahnite novi život odeći pomoću pare

  • 2000 W

  • Kačenje i fiksiranje, 3 nivoa

  • Vešalica

  • Dodatak za karnere i rukavicu

Veoma moćan mlaz pare

Veoma moćan mlaz pare

Moćan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklonite nabore u svega par pokreta.

3 intenziteta pare

3 intenziteta pare

Podesite željeni intenzitet pare za optimalne rezultate na različitim vrstama odeće.

XL ploča sa parom od nerđajućeg čelika za brže rezultate

XL ploča sa parom od nerđajućeg čelika za brže rezultate

Glava aparata za paru ima XL ploču sa parom od nerđajućeg čelika koja pruža brže rezultate.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.4

od 5

32

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

1

17/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savseno brzo glacanje

Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

19/06/2020

България

България

Удобен и бърз

Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.

Prednosti

Бързина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

10/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro žehlení košil

Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.