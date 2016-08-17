2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2000 W
Kačenje i fiksiranje, 3 nivoa
Vešalica
Dodatak za karnere i rukavicu
Moćan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklonite nabore u svega par pokreta.
Podesite željeni intenzitet pare za optimalne rezultate na različitim vrstama odeće.
Glava aparata za paru ima XL ploču sa parom od nerđajućeg čelika koja pruža brže rezultate.
Nagrade
4.4
od 5
32
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Martina30
17/08/2016
Hrvatska
Savseno brzo glacanje
Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Megan917
19/06/2020
България
Удобен и бърз
Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.
Prednosti
Бързина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
Bodie
10/10/2017
Česká republika
Perfektní pro žehlení košil
Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.