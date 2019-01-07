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  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
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  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
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  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
  • Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa

Obustavljeno

ClearTouch EssenceAparat za čišćenje odeće parom

GC537/65

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa
Novi ClearTouch Essence nanosi vaše omiljene mirise na odeću. Sipajte parfem u MyEssence poklopac za parfem i para će dati svež miris odeći radi osvežavanja bez pranja ili hemijskog čišćenja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa MyEssence poklopcem za parfem

Osvežava osetljivu odeću pomoću vaših omiljenih mirisa

  • 2000 W

  • MyEssence poklopac za parfem

  • Vešalica i kačenje i fiksiranje

Para nanosi vaš omiljeni miris na vašu odeću

Para nanosi vaš omiljeni miris na vašu odeću

Snažan mlaz pare nanosi vaš omiljeni miris na vašu odeću zahvaljujući inovativnom MyEssence poklopcu sa parom.

3 intenziteta pare

3 intenziteta pare

Podesite željeni intenzitet pare za optimalne rezultate na različitim vrstama odeće.

Veoma moćan mlaz pare

Veoma moćan mlaz pare

Moćan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklonite nabore u svega par pokreta.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike

Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.