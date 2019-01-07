2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2000 W
MyEssence poklopac za parfem
Vešalica i kačenje i fiksiranje
Snažan mlaz pare nanosi vaš omiljeni miris na vašu odeću zahvaljujući inovativnom MyEssence poklopcu sa parom.
Podesite željeni intenzitet pare za optimalne rezultate na različitim vrstama odeće.
Moćan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklonite nabore u svega par pokreta.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sted
07/01/2019
Hrvatska
Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike
Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.