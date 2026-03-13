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Peglanje
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6400 series Sistem za peglanje pod pritiskom
Obustavljeno
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GC6440/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Iskoristite sve pogodnosti kompaktnog prenosnog sistema za peglanje i dostignite dvostruku brzinu peglanja uz paru pod pritiskom.
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