2 godine garancije
Obustavljeno
GC6450
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Carry-lock
METAL
Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija koja se koristi u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.
Ergonomski dizajn pegle omogućava udobno peglanje jer manje opterećuje zglob. Drška koja se izvija nagore obezbeđuje prirodnu poziciju, koja smanjuje napor tokom peglanja. Dizajn pegle takođe sprečava ponavljanje pokreta koje izaziva postavljanje pegle na osnovu. Pegla je laka (1,2 kg) za lako i udobno peglanje.
Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom. Para pod pritiskom prodire duboko u tkaninu, što ubrzava i olakšava peglanje, čak i na teškim tkaninama.
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