Obustavljeno
Peglajte brže uz 2 puta više pare*
Philips pegla sa parnom stanicom omogućava brže i jednostavnije peglanje. Peglajte odevne predmete bez potrebe za podešavanjem temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 5,5 bara
Dodatna količina pare do 230 g
Posuda za vodu kapaciteta 2 l
Kompaktan dizajn
Možete iskusiti izuzetno brzo peglanje uz revolucionarnu tehnologiju. Snažna i neprekidna para rešava čak i grube nabore, a deblje tkanine se peglaju sa lakoćom i brzinom. Tu je i dodatna količina pare ako je potrebna, savršena za vertikalno peglanje parom ili tvrdokorne nabore.
Uz tehnologiju OptimalTEMP više nećete morati da gubite vreme na menjanje postavki temperature, čekanje da se temperatura prilagodi ili prethodno sortiranje odeće. Peglajte tkanine od džinsa do svile, garantovano bez progorevanja, zahvaljujući savršenoj kombinaciji temperature i neprekidno snažne pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP garantuje da neće doći do progorevanja na svim tkaninama koje se mogu peglati. Pored sigurnosti koju ovo pruža tokom peglanja, to takođe znači da možete ostaviti vruću grejnu ploču direktno na pamučnoj dasci za peglanje bez izazivanja oštećenja. Ovo pomaže u smanjenju nelagodnosti u zglobovima, jer nećete morati tako često da podižete peglu sa baze i vraćate je na nju.
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Nagrade
4.8
od 5
34
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dandana
20/12/2020
România
Încântător
Plăcerea de a călca redescoperirea cu acest produs PHILIPS.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 Staţie de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 Staţie de călcat cu abur
Janek2k18
22/04/2020
Polska
Świetny produkt
Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
niksson123
29/01/2020
Polska
Verifikovani kupac
Bardzo dobry produkt
funkcje ktore to zelazko posiada spelniaja moje wymagania
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
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