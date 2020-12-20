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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
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  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Obustavljeno

PerfectCare VivaPegla sa parnom stanicom

GC7051/30

4.8

| (34) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Peglajte brže uz 2 puta više pare*

Philips pegla sa parnom stanicom omogućava brže i jednostavnije peglanje. Peglajte odevne predmete bez potrebe za podešavanjem temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

nema potrebe za podešavanjem temperature

Peglajte brže uz 2 puta više pare*

  • Maks. pritisak pumpe 5,5 bara

  • Dodatna količina pare do 230 g

  • Posuda za vodu kapaciteta 2 l

  • Kompaktan dizajn

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Možete iskusiti izuzetno brzo peglanje uz revolucionarnu tehnologiju. Snažna i neprekidna para rešava čak i grube nabore, a deblje tkanine se peglaju sa lakoćom i brzinom. Tu je i dodatna količina pare ako je potrebna, savršena za vertikalno peglanje parom ili tvrdokorne nabore.

Peglajte bilo kakvu tkaninu, od teksasa do svile, bez podešavanja temp.

Peglajte bilo kakvu tkaninu, od teksasa do svile, bez podešavanja temp.

Uz tehnologiju OptimalTEMP više nećete morati da gubite vreme na menjanje postavki temperature, čekanje da se temperatura prilagodi ili prethodno sortiranje odeće. Peglajte tkanine od džinsa do svile, garantovano bez progorevanja, zahvaljujući savršenoj kombinaciji temperature i neprekidno snažne pare.

Bezbedno je da ostavite vruću grejnu ploču na dasku za peglanje

Bezbedno je da ostavite vruću grejnu ploču na dasku za peglanje

Inovativna tehnologija OptimalTEMP garantuje da neće doći do progorevanja na svim tkaninama koje se mogu peglati. Pored sigurnosti koju ovo pruža tokom peglanja, to takođe znači da možete ostaviti vruću grejnu ploču direktno na pamučnoj dasci za peglanje bez izazivanja oštećenja. Ovo pomaže u smanjenju nelagodnosti u zglobovima, jer nećete morati tako često da podižete peglu sa baze i vraćate je na nju.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.8

od 5

34

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/12/2020

România

România

Încântător

Plăcerea de a călca redescoperirea cu acest produs PHILIPS.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 Staţie de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 Staţie de călcat cu abur

22/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

29/01/2020

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo dobry produkt

funkcje ktore to zelazko posiada spelniaja moje wymagania

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

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  1. U poređenju sa Philips peglom na paru EasySpeed