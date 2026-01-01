Brže peglanje – od početka do kraja

Osmišljen tako da ubrza peglanje od početka do kraja, model GC7230 spreman je za korišćenje u roku od 2 minuta. Para pod pritiskom ubrzava peglanje tako što prodire dublje u tkaninu, a izuzetno veliki otvor za punjenje vodom omogućava brzo i jednostavno dodavanje vode kad god poželite.