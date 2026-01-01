2 godine garancije
Obustavljeno
GC7230/02
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Promenljive postavke za paru vam omogućavaju da izaberete savršenu količinu pare za svaku tkaninu, tako da dobijete profesionalne rezultate pri peglanju.
Jedinstveni vrh za paru kombinuje naročito zašiljen prednji deo grejne ploče sa posebnim otvorima za paru na vrhu da bi dosegao pravo u najmanja i najteža područja za najbolje rezultate peglanja.
Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom. Para pod pritiskom prodire duboko u tkaninu, što ubrzava i olakšava peglanje, čak i na teškim tkaninama.
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