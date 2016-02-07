2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Pegla ima samo 1,2 kg što čini peglanje lakim i bez napora.
Grejna ploča SteamGlide je najbolja grejna ploča kompanije Philips za pegle na paru. Ona je izuzetno otporna na grebanje, s lakoćom klizi po tkanini i jednostavno se čisti.
Sistem pegle je spreman za korišćenje za manje od 2 minuta.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
AdamL1
07/02/2016
Polska
Polecam
Łatwość obsługi dla każdego.Praktycznie samo prasuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem