2 godine garancije
Obustavljeno
GC7330/02
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Različit intenzitet pare
Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom. Para pod pritiskom prodire duboko u tkaninu, što ubrzava i olakšava peglanje, čak i na teškim tkaninama.
Pegla ima samo 1,2 kg što čini peglanje lakim i bez napora.
Grejna ploča SteamGlide je najbolja grejna ploča kompanije Philips za pegle na paru. Ona je izuzetno otporna na grebanje, s lakoćom klizi po tkanini i jednostavno se čisti.
Nagrade
Komentari