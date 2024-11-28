2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 6,5 bari
Dodatna količina pare do 430 g
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,5 l
Brava za nošenje
Čak i ako obavljate više poslova odjednom ili vam nešto drugo odvuče pažnju, nikad nećete progoreti garderobu. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP, obećavamo da ova pegla sa parnom stanicom neće progoreti tkanine koje mogu da se peglaju. Možete čak da je ostavite položenu na odeći ili na dasci za peglanje. Nema progorevanja, nema sjajnih delova. Garantovano.
Kada treba lako da ispeglate nezgodne nabore, pouzdajte se u naš neprekidan mlaz pare da obavi težak posao za vas. Gledajte kako nabori nestaju kada koristite dodatni mlaz pare tamo gde vam treba. On je savršen kada želite da ispeglate vertikalne zavese ili osvežite okačenu odeću.
Zahvaljujući kompaktnoj veličini, njom se lako rukuje dok peglate odeću. Ona čak staje na vašu dasku za peglanje. Ali nemojte da mislite da manje znači i manje snažno. Zahvaljujući našoj ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, napravili smo snažne parne stanice koje su lake i kompaktnije nego ranije.
Nagrade
4.8
od 5
48
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
28/11/2024
Srbija
Odlična pegla!
Skraćuje vreme peglanja, laka za korišćenje, moderna! Svaka topla preporuka! Baš sam zadovoljna :)
Prednosti
Sve pozitivno
Mane
Nemam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Sofija22
31/10/2023
Srbija
Odlična
Od kada koristim parnu stanicu nikada više se ne bih vratila na običnu peglu,mnogo brže i lakše se pegla.
Prednosti
Brže peglanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Mikana56
31/10/2023
Srbija
Za svaku preporuku
Odlicna parna stanica,skracuje vreme peglanju.Vrela moze da se stavi na materijal,niti ce pregoreti niti zalepiti tkaninu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Na osnovu sesije peglanja od 2 sata
Ušteda do 40% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom GC6734.