2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 6,5 bari
Dodatna količina pare do 450 g
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,5 l
Brava za nošenje
Čak i ako obavljate više poslova odjednom ili vam nešto drugo odvuče pažnju, nikad nećete progoreti garderobu. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP, obećavamo da ova pegla sa parnom stanicom neće progoreti tkanine koje mogu da se peglaju. Možete čak da je ostavite položenu na odeći ili na dasci za peglanje. Nema progorevanja, nema sjajnih delova. Garantovano.
Kada treba lako da ispeglate nezgodne nabore, pouzdajte se u naš neprekidan mlaz pare da obavi težak posao za vas. Gledajte kako nabori nestaju kada koristite dodatni mlaz pare tamo gde vam treba. On je savršen kada želite da ispeglate vertikalne zavese ili osvežite okačenu odeću.
Zahvaljujući kompaktnoj veličini, njom se lako rukuje dok peglate odeću. Ona čak staje na vašu dasku za peglanje. Ali nemojte da mislite da manje znači i manje snažno. Zahvaljujući našoj ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, napravili smo snažne parne stanice koje su lake i kompaktnije nego ranije.
Nagrade
4.6
od 5
22
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Klavdi321
12/03/2019
Slovenija
Čista 5-ka
Je enkraten,z lahkoto se lika,lepo drsi po oblačilu,lahek,ogromno pare,lep na pogled,zadostna posoda za vodo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja
Силви СС
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен уред
Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0
Prednosti
Лесен за експлоатация
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Radoslava1982
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът има перфектни характеристики!
Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!
Prednosti
Бързо и лесно гладене!
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Na osnovu sesije peglanja od 2 sata
Ušteda do 40% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom GC6734,