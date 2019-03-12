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  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže
  • Završite peglanje 30 minuta brže

regular

PerfectCare Compact PlusPegla sa parnom stanicom

GC7933/30

4.6
| (22) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Završite peglanje 30 minuta brže
Tako brzo i praktično, i nećete brinuti o progorevanju odeće. Završite brže uz dva puta više pare u poređenju sa peglom na paru. Nema menjanja postavki, uz brže rezultate sa boljim uklanjanjem nabora. Lako ćete opeglati celu korpu odjednom.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

U poređenju sa Philips peglom na paru Azur*

Završite peglanje 30 minuta brže

  • Maks. pritisak pumpe 6,5 bari

  • Dodatna količina pare do 450 g

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 1,5 l

  • Brava za nošenje

Garantovano bez progorevanja

Čak i ako obavljate više poslova odjednom ili vam nešto drugo odvuče pažnju, nikad nećete progoreti garderobu. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP, obećavamo da ova pegla sa parnom stanicom neće progoreti tkanine koje mogu da se peglaju. Možete čak da je ostavite položenu na odeći ili na dasci za peglanje. Nema progorevanja, nema sjajnih delova. Garantovano.

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Kada treba lako da ispeglate nezgodne nabore, pouzdajte se u naš neprekidan mlaz pare da obavi težak posao za vas. Gledajte kako nabori nestaju kada koristite dodatni mlaz pare tamo gde vam treba. On je savršen kada želite da ispeglate vertikalne zavese ili osvežite okačenu odeću.

Lagana i kompaktna za lako korišćenje i odlaganje

Zahvaljujući kompaktnoj veličini, njom se lako rukuje dok peglate odeću. Ona čak staje na vašu dasku za peglanje. Ali nemojte da mislite da manje znači i manje snažno. Zahvaljujući našoj ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, napravili smo snažne parne stanice koje su lake i kompaktnije nego ranije.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.6

od 5

22

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

12/03/2019

Slovenija

Slovenija

Čista 5-ka

Je enkraten,z lahkoto se lika,lepo drsi po oblačilu,lahek,ogromno pare,lep na pogled,zadostna posoda za vodo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja

08/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен уред

Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0

Prednosti

Лесен за експлоатация

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът има перфектни характеристики!

Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!

Prednosti

Бързо и лесно гладене!

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu sesije peglanja od 2 sata

  2. Ušteda do 40% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom GC6734,