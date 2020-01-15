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Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Da bi peglanje bilo bez napora, potrebno vam je puno pare. Veliki izlaz pare znači puno dopunjavanja. Izuzetno veliki rezervoar za vodu od 1,4 l smanjuje potrebu za dopunjavanjem.
Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.
Jedinstveni vrh za paru kombinuje naročito zašiljen prednji deo grejne ploče sa posebnim otvorima za paru na vrhu da bi dosegao pravo u najmanja i najteža područja za najbolje rezultate peglanja.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Методи
15/01/2020
България
Verifikovani kupac
Продуктът има чудесни характеристики
Уникална ютия. С най-голямо удоволствие гладим вкъщи с нея
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC8260/02 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC8260/02 Ютия с парогенератор