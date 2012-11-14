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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Obustavljeno

8400 seriesPosuda za paru pod pritiskom

GC8420/02

3.8

| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Izvanredni rezultati, minimalan trud!

Snažan i iznenađujuće praktičan, ovaj sistem za peglanje daje neprekidnu paru pod visokim pritiskom. Zahvaljujući velikom rezervoaru za vodu koji se skida i može da se dopuni u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu, peglanje je brzo i jednostavno.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Bez kompromisa.

Izvanredni rezultati, minimalan trud!

  • 1,6 l

Do 5 bara pritiska

Do 5 bara pritiska

Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.

Dodatna količina pare do 160 g

Dodatna količina pare do 160 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Neprekidan mlaz pare do 110 g/min

Neprekidan mlaz pare do 110 g/min

Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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3.8

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

14/11/2012

Polska

Polska

do zwykłego żelazka już nie wrócisz

posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

15/05/2012

Polska

Polska

PRODUKT REWELACYJNY

POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo funkcyjne żelazko.

Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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