Obustavljeno
Izvanredni rezultati, minimalan trud!
Snažan i iznenađujuće praktičan, ovaj sistem za peglanje daje neprekidnu paru pod visokim pritiskom. Zahvaljujući velikom rezervoaru za vodu koji se skida i može da se dopuni u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu, peglanje je brzo i jednostavno.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1,6 l
Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
Nagrade
3.8
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
anistach
14/11/2012
Polska
do zwykłego żelazka już nie wrócisz
posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
ELAJ
15/05/2012
Polska
PRODUKT REWELACYJNY
POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
60arek
22/09/2013
Polska
Bardzo funkcyjne żelazko.
Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem